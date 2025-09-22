Sciopero 22 settembre oggi l’Italia si ferma per Gaza | da treni a bus e scuola i servizi a rischio

L'Italia si prepara a una giornata di sciopero, quando milioni di lavoratori aderiranno allo sciopero generale indetto dai sindacati di base per esprimere solidarietà alla popolazione palestinese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sciopero generale del 22 settembre: gli orari di treni, autobus e metro, quali sono le corse garantite; Sciopero generale per Gaza, da treni a scuola: settori a rischio stop oggi 22 settembre; Sciopero per Gaza oggi, 22 settembre. Disagi su treni, bus, ma anche per sanità, scuole e università.

Sciopero generale: chi si ferma lunedì 22 settembre. Cortei per Gaza da Roma a Genova, da Milano a Bari - La protesta interesserà un’ampia fetta del Paese, con l’obiettivo dichiarato di esprimere solidarietà al popolo palestinese, Lo stop interesserà dai treni alla scuola, previste oltre 60 manifestazioni ... quotidiano.net scrive

Sciopero generale lunedì 22 settembre: fermi treni, metro, bus e taxi. Scuola a rischio: «Blocchiamo tutto». Da Roma a Milano, gli orari e le fasce di garanzia - Sciopero generale di lunedì 22 settembre, dai treni alle scuole, dai porti al trasporto locale alla sanità tutte le info su orari e manifestazioni. Scrive leggo.it