Sciopero 22 settembre l’Italia si ferma per Gaza Migliaia di manifestanti in piazza | Se la scuola tace educa al silenzio Scontri a Milano e Roma

Una mobilitazione di dimensioni imponenti ha attraversato oggi oltre settanta città italiane, radunando almeno 100mila manifestanti secondo le stime degli organizzatori, con numeri elevati riscontrati sia nelle piazze principali che nei comuni più piccoli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Trasporto pubblico, sciopero degli autobus sabato 13 settembre

Crisi Stm, Uilm: "Muro di gomma dell'azienda sulle ferie estive, sciopero prorogato al 15 settembre"

Napoli, sciopero degli asili comunali l’11 settembre. Cgil, Cisl e Uil: “No a privatizzazione”

