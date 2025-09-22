Sciopero 22 settembre l’Italia si ferma per Gaza | fermi treni scuole e trasporto pubblico
Sono previste manifestazioni in circa 60 città. A Torino inizierà alle 11 e dovrebbe comprendere anche "blocchi diffusi per la città", mentre alle 18 sarà avviato un corteo da piazza Castello. A Roma, l'Usb ha annunciato una manifestazione alle 11 in piazza di Cinquecento, nelle vicinanze di Termini per una manifestazione che è stata organizzata insieme ai Pro Pal e alle associazioni studentesche. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: sciopero - settembre
Trasporto pubblico, sciopero degli autobus sabato 13 settembre
Crisi Stm, Uilm: "Muro di gomma dell'azienda sulle ferie estive, sciopero prorogato al 15 settembre"
Napoli, sciopero degli asili comunali l’11 settembre. Cgil, Cisl e Uil: “No a privatizzazione”
Sciopero 22 settembre per Gaza: oggi a rischio treni, bus e scuola - X Vai su X
Sciopero trasporti lunedì 22 settembre: disagi su treni e mezzi pubblici, regolari i voli https://www.economymagazine.it/sciopero-trasporti-lunedi-22-settembre-disagi-su-treni-e-mezzi-pubblici-regolari-i-voli/ #sciopero #economymag - facebook.com Vai su Facebook
L’Italia si ferma per Gaza | sciopero generale lunedì 22 settembre le fasce garantite di bus tram e metro; Sciopero per Gaza l’Italia si ferma | stop a treni scuole e trasporti in 75 città; È il giorno dello sciopero generale Dal settore pubblico al privato l’Italia si mobilita per Gaza | le manifestazioni.
Italia in sciopero per Gaza: scuole e treni a rischio oggi 22 settembre - Sciopero generale per Gaza: Usb e sindacati di base convocano l’astensione dal lavoro del 22 settembre. Secondo notizie.it
Sciopero per Gaza oggi, 22 settembre. Disagi su treni, bus, ma anche per sanità, scuole e università - Chi incrocia le braccia punta a manifestare la propria solidarietà alla popolazione palestinese e il supporto alla missione della Global Sumud Flotilla ... Lo riporta repubblica.it