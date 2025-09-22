Sono previste manifestazioni in circa 60 città. A Torino inizierà alle 11 e dovrebbe comprendere anche "blocchi diffusi per la città", mentre alle 18 sarà avviato un corteo da piazza Castello. A Roma, l'Usb ha annunciato una manifestazione alle 11 in piazza di Cinquecento, nelle vicinanze di Termini per una manifestazione che è stata organizzata insieme ai Pro Pal e alle associazioni studentesche. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sciopero 22 settembre, l’Italia si ferma per Gaza: fermi treni, scuole e trasporto pubblico