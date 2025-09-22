Sciopero 22 settembre Barbacci Cisl Scuola | La guerra crea forte sconcerto dentro la scuola ma non cogliamo un reale interesse a manifestare scioperando
Le scuole italiane oggi affrontano una giornata difficile a causa dello sciopero indetto da Cobas, che rischia di paralizzare le lezioni in molte istituzioni. Il motivo della mobilitazione, legato alla situazione in Gaza, genera dibattito interno tra gli operatori scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: sciopero - settembre
Trasporto pubblico, sciopero degli autobus sabato 13 settembre
Crisi Stm, Uilm: "Muro di gomma dell'azienda sulle ferie estive, sciopero prorogato al 15 settembre"
Napoli, sciopero degli asili comunali l’11 settembre. Cgil, Cisl e Uil: “No a privatizzazione”
Questo è un uso improprio della protesta. Fermare le lezioni sarà del tutto inutile.
Sciopero per Gaza oggi, 22 settembre. Disagi su treni, bus, ma anche per sanità, scuole e università - Chi incrocia le braccia punta a manifestare la propria solidarietà alla popolazione palestinese e il supporto alla missione della Global Sumud Flotilla ... repubblica.it scrive
Cosa sapere sullo sciopero del 22 settembre per i trasporti - Lunedì 22 settembre ci sarà uno sciopero generale in tutta Italia, organizzato da diversi sindacati di base per dimostrare solidarietà ai palestinesi. Scrive ilpost.it