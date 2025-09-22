Scioperi e disagi il racconto di un lunedì da bollino rosso | A scuola era un caos
Le testimonianze di genitori, studenti e semplici lavoratori: “Nella scuola di mio figlio c’era il caos: alcune maestre erano presenti, altre no” Problemi, disagi, code e difficoltà di movimento. Lo sciopero generale per la Palestina indetto oggi, e che ha coinvolto scuole, mezzi pubblici, treni e che ha inevitabilmente causato code, traffico e problemi di vario tipo, ha scatenato la reazione di molti cittadini. A Roma come a Milano, a Palermo come a Trento, in Italia molti hanno manifestato. - Cityrumors.it – Ansa Foto Nella capitale è stato indetta una manifestazione a Piazza dei Cinquecento, alla quale hanno partecipato studenti e docenti che hanno incrociato le braccia: “Se la scuola tace educa al silenzio”. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
