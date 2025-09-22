Scioperi e cortei per Gaza in Puglia | Stop al genocidio Dura contestazione davanti al consolato di Israele

A Bari, a Lecce, a Taranto come a Brindisi, sfilano i cortei dei sindacati di base per Gaza: «Stop al genocidio». È in corso anche in Puglia lo sciopero generale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

