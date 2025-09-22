Ci mancava lo “sciacallaggio” di Dario Nardella. Dopo i mal di pancia di Schlein e della sinistra tutta per le pastarelle di Meloni a Domenica In per promuovere la Cucina Italiana patrimonio Unesco. Dopo i post vergognosi di Andrea Scanzi sulla medesima materia grondanti fiele e offese. Ecco arrivare l’eurodeputato dem, già sindaco di Firenze, postare un qualcosa che definire indegno è dire poco. Fotomontaggio della tavolata al Colosseo ma senza Colosseo: dietro ci sono le rovine di Gaza. E quindi il piagnisteo imbarazzante e lacrimevole. Stanno male, aveva ragione Galeazzo Bignami sere fa a definire lo stato in cui versa la sinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sciacallaggio di Nardella su Meloni, il pranzo in tv con le rovine di Gaza di sfondo: l’ignobile fotomontaggio