Schlein | Il governo smantella la sanità pubblica non lo permetteremo

Una sanità pubblica per tutti. Elly Schlein, segretaria del Pd, ha denunciato un presunto piano del governo volto a ridurre il ruolo della sanità pubblica a favore di quella privata. Durante un incontro in Calabria, in vista delle elezioni regionali, Schlein ha sottolineato: " Per noi la sanità pubblica è quella di Tina Anselmi, che voleva un sistema universalistico accessibile a tutti ". Risorse immediate e priorità per medici e infermieri. La leader Pd ha dichiarato: " Abbiamo indicato al governo dove reperire subito 5 miliardi per assumere medici e infermieri, ma finora non siamo stati ascoltati ".

