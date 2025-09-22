Schlein | Condanniamo sempre violenza

Servizitelevideo.rai.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

18.45 "Io non ho alcuna difficoltà a condannare la devastazione" a Milano ma "non possiamo accettare di vedere che la violenza di qualche centinaio di manifestanti che hanno colpito la stazione copra quelle decine di migliaia di manifestanti che pacificamente oggi in tutto il Paese hanno manifestato per Gaza". Così la segretaria Pd, Schlein. E "mentre noi la violenza politica la condanniamo sempre stiamo ancora aspettando che Giorgia Meloni condanni i crimini di Netanyahu a Gaza come in Cisgiordania", sottolinea Schlein. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

