Schlein | Condanniamo sempre violenza
18.45 "Io non ho alcuna difficoltà a condannare la devastazione" a Milano ma "non possiamo accettare di vedere che la violenza di qualche centinaio di manifestanti che hanno colpito la stazione copra quelle decine di migliaia di manifestanti che pacificamente oggi in tutto il Paese hanno manifestato per Gaza". Così la segretaria Pd, Schlein. E "mentre noi la violenza politica la condanniamo sempre stiamo ancora aspettando che Giorgia Meloni condanni i crimini di Netanyahu a Gaza come in Cisgiordania", sottolinea Schlein.
M.O., Schlein: noi sempre contro violenza, Meloni condanni crimini Netanyahu; Schlein, condanna per i fatti di Milano, mai giustificabili; Schlein risponde a Meloni su Milano: Sì alla condanna degli scontri, ma serve coerenza anche su Gaza.
Schlein, condanna per i fatti di Milano, mai giustificabili
M.O., Schlein: noi sempre contro violenza, Meloni condanni crimini Netanyahu - "Ho visto che Giorgia Meloni chiede a tutte le forze politiche di condannare i fatti di Milano.