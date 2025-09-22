Schermo schermo delle mie brame

Fondazione Augusta Pini vi invita al convegno: “Schermo delle mie brame” La costruzione dell'identità in adolescenza oggi tra l'influenza dei social e la dimensione lavorativa Sempre connessi, sempre in rete. Questa la forma del legame sociale oggi. Sugli schermi circolano i flussi dell'immaginario contemporaneo, le culture, gli slogan, i segni identitari. Dunque è qui che i giovani prelevano i tratti a cui agganciarsi, con cui farsi un corpo. Ma la connessione all'universale impersonale e algoritmico procede senza la congiunzione con il più proprio e soggettivo, con il disagio più intimo, che così resta senza nome. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

