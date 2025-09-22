Schedina Millionday da 1 euro vinto un milione di euro a Benevento | Speriamo sia del posto
A Benevento centrata la combinazione vincente del MillionDay: premio da 1 milione di euro, il titolare spera sia un giocatore del posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: schedina - millionday
Benevento, vinto un milione di euro al MillionDay con una schedina da 1 euro
