Scenario imprevedibile Mara Venier e Silvia Toffanin la notizia dopo lo scontro a distanza

La nuova stagione televisiva è ufficialmente partita e con essa anche la battaglia tra Rai e Mediaset per conquistare il pubblico domenicale. Dopo i confronti in access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, anche i pomeriggi sono tornati a essere terreno di scontro, con due programmi che ormai rappresentano un appuntamento fisso per gli spettatori italiani: da una parte Domenica In su Rai 1, dall’altra Verissimo su Canale 5. Il debutto della cinquantesima edizione di Domenica In era particolarmente atteso non solo perché segna un traguardo storico per il contenitore domenicale della Rai, ma anche perché Mara Venier ha scelto di rinnovare la formula affiancandosi a tre volti noti: Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it