Scatta il blocco degli stipendi statali e delle pensioni per chi ha debiti col fisco | come funziona

Una novità della legge di bilancio 2025, forse passata in sordina, sta per concretizzarsi. La misura era stata varata nella precedente manovra finanziaria del governo Meloni, ma era stata rinviata di un anno per dare il tempo necessario alle Pubbliche amministrazioni e alle piattaforme. 🔗 Leggi su Today.it

Scatta il blocco degli stipendi statali e delle pensioni per chi ha debiti col fisco: come funziona; Dipendenti pubblici, da gennaio scatta il blocco automatico dello stipendio o della pensione per chi ha debiti col Fisco; Dipendenti pubblici, blocco dello stipendio per chi ha debiti con il Fisco: chi rischia e da quando.

Dipendenti pubblici, blocco agli stipendi per chi ha debiti con il Fisco - Sassari La novità colpirà tante persone in Italia: dal primo gennaio 2026 i dipendenti statali e i pensionati con un reddito superiore ai 2. Da lanuovasardegna.it

Dipendenti pubblici, blocco dello stipendio per chi ha debiti con il Fisco: chi rischia e da quando - Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore una norma che cambia il rapporto tra fisco e pubblica amministrazione: i dipendenti statali con debiti tributari ... Si legge su fanpage.it