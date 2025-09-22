Scary movie entra tra i primi tre su paramont grazie all’ultimo film di marlon wayans

Negli ultimi mesi, alcuni titoli legati alla commedia e al cinema di genere stanno vivendo un rinnovato interesse grazie alle piattaforme di streaming. Tra questi, spicca il franchise Scary Movie, che sta riconquistando popolarità, dimostrando come le pellicole cult possano mantenere un ruolo centrale nel panorama digitale. Questo articolo analizza l’attuale riscontro del film e delle sue successive produzioni, evidenziando anche la recente attività di Marlon Wayans nel mondo cinematografico. il successo attuale di scary movie in streaming. una rinascita sulle piattaforme digitali. Secondo i dati più recenti forniti da FlixPatrol, Scary Movie si colloca tra i primi dieci film più visti in streaming negli Stati Uniti, raggiungendo la terza posizione su Paramount+. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Scary movie entra tra i primi tre su paramont grazie all’ultimo film di marlon wayans

In questa notizia si parla di: scary - movie

