Scarpinato la telefonata che svela il retroscena | Ti farò questa domanda lì E spuntano nomi del Pd
Quattro parole — “Bisogna seppellire la Colosimo” — hanno squarciato il velo di rispetto e solennità che avvolge la Commissione parlamentare antimafia. Pronunciate da Roberto Scarpinato in una telefonata intercettata il 28 ottobre 2023, queste parole sarebbero la prova di un piano concordato con l’ex magistrato Gioacchino Natoli, anch’egli del leggendario pool di Falcone e Borsellino. L’obiettivo? Condizionare l’audizione del 23 gennaio 2024 sul dossier “mafia e appalti”, ipotizzato come movente dell’omicidio di Paolo Borsellino, manipolando domande e risposte per travolgere la presidente della Commissione con una “montagna di documenti”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: scarpinato - telefonata
