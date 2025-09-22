Scarcerati i vertici del clan di camorra Moccia | arriva la conferma del tribunale del Riesame
Alla fine sono stati tutti liberati. I quindici componenti della famiglia Moccia, per la Procura di Napoli un clan di camorra, sono stati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare dal tribunale del Riesame. Sul caso si era già espresso tempo fa lo scrittore Roberto Saviano che. 🔗 Leggi su Today.it
