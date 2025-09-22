scaraventato sul soffitto panico sul volo ryanair la situazione

Momenti di paura a bordo di un volo Ryanair partito da Vitoria e diretto a Palma di Maiorca. Durante la fase di avvicinamento all’aeroporto di Son Sant Joan, il Boeing della compagnia low cost irlandese con 180 passeggeri a bordo è stato investito da una turbolenza eccezionalmente violenta, provocata dal maltempo che da ore flagellava le Baleari con temporali e piogge intense. Il momento della turbolenza. Gli assistenti di volo stavano svolgendo le consuete procedure di sicurezza, controllando cinture, schienali e tavolini, quando l’aereo è stato scosso all’improvviso. La violenza delle correnti ha sollevato uno degli steward e lo ha scaraventato contro il soffitto della cabina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

