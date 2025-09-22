Scaraventato sul soffitto Panico sul volo Ryanair La situazione
Momenti di paura a bordo di un volo Ryanair partito da Vitoria e diretto a Palma di Maiorca. Durante la fase di avvicinamento all’aeroporto di Son Sant Joan, il Boeing della compagnia low cost irlandese con 180 passeggeri a bordo è stato investito da una turbolenza eccezionalmente violenta, provocata dal maltempo che da ore flagellava le Baleari con temporali e piogge intense. Il momento della turbolenza. Gli assistenti di volo stavano svolgendo le consuete procedure di sicurezza, controllando cinture, schienali e tavolini, quando l’aereo è stato scosso all’improvviso. La violenza delle correnti ha sollevato uno degli steward e lo ha scaraventato contro il soffitto della cabina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: scaraventato - soffitto
Grave turbolenza su volo Ryanair: due assistenti di volo feriti, uno scaraventato sul soffitto della cabina
Turbolenza sul volo Ryanair: assistente scaraventato sul soffitto, un altro travolto dal carrello
FOLLIA SULLA SS16 CERIGNOLA-FOGGIA, UOMO SCARAVENTATO FUORI DALLA PROPRIA AUTO E DERUBATO DELLA MERCEDES Scene da film ma terribilmente reali che riaccendono i riflettori sulla questione sicurezza in Capitanata - Video ? - facebook.com Vai su Facebook
Grave turbolenza su volo Ryanair: due assistenti di volo feriti, uno scaraventato sul soffitto della cabina; L'impressionante turbolenza che manda nel panico i passeggeri di un aereo; Scaraventato sul soffitto. Panico sul volo Ryanair. La situazione.
Grave turbolenza su volo Ryanair: due assistenti di volo feriti, uno scaraventato sul soffitto della cabina - La forza della turbolenza ha letteralmente sollevato da terra uno degli steward, che è stato proiettato contro il soffitto della cabina ... Riporta fanpage.it
Panico in volo: lottatore di MMA perde le staffe, rissa sfiorata - Scene a dir poco incredibili a bordo di un volo della Southwest Airlines: il lottatore di MMA Aaron "Tex" Johnson ha infatti perso le staffe, attaccando il personale di bordo e anche alcuni passeggeri ... Secondo ilgiornale.it