Una puzza che si era diffusa in un quartiere ha scatenato un’emergenza inaspettata tra i residenti, che hanno subito sospettato una fuga di gas. La singolare vicenda si è risolta grazie all’intervento dei tecnici che, dopo intense ricerche, hanno scoperto la vera origine di quel forte odore. Un’allerta diffusa. La situazione si è fatta tesa quando l’odore persistente ha invaso la via principale della città, preoccupando residenti e commercianti. L’allarme è scattato quando i cittadini hanno contattato la società del gas, che ha immediatamente inviato i suoi tecnici specializzati. Arrivati sul posto, gli esperti hanno iniziato a ispezionare le condutture con attrezzature sofisticate, ma non hanno trovato alcuna traccia di perdite. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Scappate subito!”. Allarme fuga di gas in strada, caos e panico: la scoperta shock