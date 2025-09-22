Scanzi i post cafoni e misogini contro Meloni | Pesciarola frignona burina Se non è linguaggio d’odio questo

La premier Meloni ha mangiato le pastarelle, ma Andrea Scanzi cos’ha ingerito di così letale da fargli vergare un post dietro l’altro che definire maleducati e misogini è dire poco? Gli ottanta secondi di presidente del Consiglio a “Domenica In” all’iniziativa per la candidatura a patrimonio Unesco della cucina italiana, gli sono andati di traverso. Leggere i toni per credere, un’ira funesta: “Nel 2020 la Venditrice di Triglie si lamentava di Conte a Domenica In, paragonando RaiUno alla Corea del Nord. Cinque anni dopo, la Pesciarola Frignona si è fatta titillare a Domenica In dalle “domande” della Venier; parlando delle “pastarelle” accanto agli assai garruli Ferilli (che ricordavo pasionaria dalemiana) e Bonolis (bravo come nessuno a compiacere sempre e comunque il potere: qualsiasi potere). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

