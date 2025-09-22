Scandone tra tradizione e futuro | presentazione ufficiale alla città

La Scandone Avellino è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Dopo mesi di attesa e preparazione, il club biancoverde si appresta a vivere una stagione importante nel campionato di Serie B Interregionale, che si aprirà il prossimo weekend con la sfida casalinga contro Viterbo. Il primo passo sarà la presentazione ufficiale, in programma venerdì 26 settembre alle ore 18:00 presso il Carcere Borbonico di Avellino. Un evento che non si limita alla passerella della squadra, ma che diventa occasione per rinnovare il legame con la città e con i tifosi. Sul palco saliranno i protagonisti della nuova annata, dallo staff tecnico ai giocatori che vestiranno la maglia biancoverde.

In questa notizia si parla di: scandone - tradizione

