scandalo farfalle udienza preliminare per maccarani

L’accusa è di maltrattamenti aggravati dal fatto di averli commessi in presenza di minorenni. Oggi a Monza è il giorno dell’udienza preliminare per Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica della Nazionale di ginnastica ritmica ed ex responsabile dell’Accademia internazionale di Desio delle Farfalle, reduce dai 3 mesi di squalifica patteggiata nel processo sportivo e dal licenziamento a marzo dalla Federginnastica. L’imputazione coatta era stata disposta dalla gip Angela Colella: la Procura aveva invece chiesto l’archiviazione sui presunti abusi psicologici denunciati nel 2022 dalle ex atlete Anna Basta e Nina Corradini per mancanza di abitualità della condotta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

