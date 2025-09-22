Scambi internazionali una delegazione del ministero giapponese in visita allo stabilimento ravennate

Sabato l’associazione Insieme a Te ha accolto per la seconda volta la delegazione del Ministero per le Disabilità del Giappone impegnata in un percorso di scambio internazionale di buone pratiche e modelli di inclusione. Dopo la prima visita dello scorso giugno, avvenuta alla presenza del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

