Scambi internazionali una delegazione del ministero giapponese in visita allo stabilimento ravennate
Sabato l’associazione Insieme a Te ha accolto per la seconda volta la delegazione del Ministero per le Disabilità del Giappone impegnata in un percorso di scambio internazionale di buone pratiche e modelli di inclusione. Dopo la prima visita dello scorso giugno, avvenuta alla presenza del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: scambi - internazionali
AFS Intercultura Torino Nord: da 70 anni al lavoro per promuovere il dialogo tra le culture e gli scambi scolastici internazionali, sviluppando ricerche, programmi e strutture al servizio delle nuove generazioni. Appuntamento giovedì 25 settembre h. 19,30 a - facebook.com Vai su Facebook
Scambi internazionali e Marchio collettivo Rea Qualità Reatina: opportunità per le imprese, incontro il 30 agosto - X Vai su X
Al via a Roma la Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina; Formazione internazionale alla Scuola Sottufficiali; Ucraina e Russia pronte a scambiarsi mille prigionieri per parte.
West Nile. Il 12 agosto una delegazione del Ministero della Salute a Latina e Caserta - Il 12 agosto prossimo una delegazione del Ministero della Salute si recherà a Latina e a Caserta per monitorare la diffusione del virus West Nile. rainews.it scrive