Scamarcio a Benevento il 6 ottobre per il Benevento social film festival

Dal 1 al 6 ottobre si terrà la XVII edizione del Benevento Social Film Festival ArTelesia a cura dell'Associazione Libero Teatro, con la direzione artistica di Christian De Fazio e la direzione organizzativa di Antonio Di Fede. Seguendo la matrice sociale, la manifestazione si coniuga con una ricerca attenta e approfondita sul territorio sannita, finalizzata a creare un felice connubio tra il cinema e il Sannio nell'intento di valorizzare tutte le espressioni artistiche (teatro, musica, fotografia, letteratura) e diffondere la tradizione culturale locale nel mondo. Come sottolineato dal direttore artistico Christian De Fazio "oggi più che mai c'è bisogno di abbattere i confini tra i linguaggi.

Un appuntamento imperdibile! La XVII edizione del Social Film Festival Artelesia ospita un grande protagonista del cinema italiano: Riccardo Scamarcio Giovedì 2 ottobre Ore 20.30 Teatro Comunale di Benevento Un’intervista-spettacolo esclusiva - facebook.com Vai su Facebook

