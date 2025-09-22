Sbanda contro il guardrail poi lo schianto | Michela è morta a soli 27 anni

È Michela Righetto la vittima del tragico incidente stradale di domenica pomeriggio in Tangenziale Sud a Brescia. A bordo della sua Fiat 500 ha improvvisamente sbandato, per cause ancora in corso di accertamento, ed è finita per schiantarsi prima contro il guardrail e poi con la cuspide dello. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Sbanda in auto e finisce contro il guardrail, addio a Michela Righetto - La vittima dell'incidente in tangenziale Sud è residente a Virle di Rezzato: la 27enne avrebbe fatto tutto da sola

