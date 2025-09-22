Sbanda contro il guardrail poi lo schianto atroce | Michela muore a soli 27 anni

Un attimo può cambiare tutto. È il drammatico destino degli incidenti stradali, che in pochi secondi strappano alla vita persone giovani, piene di sogni e di progetti. Ogni volta resta lo stesso dolore, un vuoto che colpisce non solo le famiglie ma anche intere comunità, lasciate incredule davanti a tragedie improvvise. La strada, soprattutto nei tratti ad alta percorrenza, si conferma un luogo dove basta un imprevisto, una distrazione o una fatalità per trasformare un normale pomeriggio in una pagina di cronaca nera. È quanto accaduto a Brescia, lungo la Tangenziale Sud, dove una ragazza di soli 27 anni ha perso la vita in un violentissimo schianto.

Sbanda in auto e finisce contro il guardrail, addio a Michela Righetto - La vittima dell’incidente in tangenziale Sud è residente a Virle di Rezzato: la 27enne avrebbe fatto tutto da sola ... Scrive giornaledibrescia.it

Schianto contro il guardrail: Michela Righetto muore sbalzata dall'auto - Il terribile incidente è avvenuto domenica pomeriggio sulla tangenziale di Brescia: l'impatto è stato talmente violento che anche il motore è stato rinvenuto a diversi metri di distanza ... Segnala today.it