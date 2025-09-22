Saviano va all' assalto di Meloni | Ha innescato l' odio È scontro sul caso Kirk
In una giornata ancora dominata dall'eco della vicenda dell'omicidio di Charlie Kirk - negli Usa sono andati in scena i suoi funerali -, torna a farsi sentire Roberto Saviano. Alla domanda sull'accusa dell'opposizione riguardo l'uso politico che Giorgia Meloni starebbe facendo del caso dell'attivista statunitense, lo scrittore risponde: «Un po' è vero, anche se va detto che chiaramente la vicenda Kirk egemonizza il dibattito in tutto il mondo, quindi è naturale che un primo ministro ne parli. Detto ciò è chiaro che il rischio è che monopolizzi l'attenzione evitando discussioni politiche internazionali e nazionali più importanti». 🔗 Leggi su Iltempo.it
