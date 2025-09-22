Sarzana (La Spezia), 22 settembre 2025 – Si è spento all’ ospedale Sant’Andrea di Spezia dove era ricoverato da qualche settimana il sessantaseienne sarzanese Graziano Bellotto. Una figura conosciutissima in città anche per la forte passione per il mondo dell’ hockey di cui è stato giovanissimo giocatore facendo parte del vivaio della storica Aps Sarzana. Successivamente è stato anche allenatore delle formazioni giovanili dell’Hockey Sarzana e proprio nella sua gestione all’inizio degli anni Duemila il club rossonero si era aggiudicato a Follonica il primo importante titolo nazionale aprendo così una lunga serie di successi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sarzana piange la scomparsa di Graziano Bellotto