Sarri si è fatto fregare due volte da Lotito | la Lazio gli ha rovinato la carriera
In piedi stremato davanti alla panchina, alla duecentesima sigaretta smozzicata, mentre osservava il tiro di Cataldi stamparsi sul palo a tempo scaduto, oppure Belahyane e Guendouzi farsi saltare ancora i nervi, la sua Lazio finire in nove e perdere un altro derby, Maurizio Sarri avrà pensato: “Ma chi me l’ha fatto fare?”. La sua seconda esperienza biancoceleste peggio non poteva iniziare. E non tanto per la classifica disastrosa, solo tre punti conquistati, già tre sconfitte in quattro partite. E nemmeno per il derby perso, tra l’altro pure immeritatamente, una partita che per mancanza di ambizione e provincialismo a Roma vale spesso metà stagione (l’altra metà è quello di ritorno). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
