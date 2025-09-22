Sarò sempre grande tifoso di Barontini
"Avere la possibilità di allenare Simone (Barontini, ndr) è stata un’esperienza che mi ha arricchito tantissimo a livello professionale – racconta Fabrizio Dubbini, l’ex allenatore di Simone Barontini, pluricampione italiano negli 800 metri –. Ho avuto modo di fare nuove esperienze, nuovi contatti, una grossa crescita e poi crescere un ragazzo sin dall’età giovanile e portarlo fino a una semifinale olimpica (Parigi 2024, ndr) sono soddisfazioni. Devo ringraziarlo per avermi fatto fare tutto questo ad alto livello. Ho avuto la possibilità di vedere tante cose e di arricchire la mia professionalità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Malore choc in bici sul Catria, muore l'urbinate Giovanni Garbugli titolare dello Sugar. Grande tifoso di Valentino Rossi, aveva inventato il cappuccino con il 46 sulla schiuma
Morte Pippo Baudo, la Juve ricorda il grande tifoso bianconero: «Riposa in pace, icona della tv italiana» – FOTO
Tresoldi (giocatore Bruges): “Sono un grande tifoso del Milan”
? Damiano David, noto principalmente come frontman dei Måneskin e grande tifoso giallorosso, ha festeggiato la vittoria della squadra di Gasperini al Roma Club di Barcellona #ASRoma #LazioRoma #derby #Damiano #Maneskin - facebook.com Vai su Facebook
Non solo grande tifoso della Roma, ma da qualche ora anche Campione Mondiale di Salto in lungo! Mattia Furlani sta letteralmente vivendo un sogno dopo il titolo iridato conquistato a Tokyo, senza dimenticare però che la sua fede è interamente gialloross - X Vai su X