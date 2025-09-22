"Avere la possibilità di allenare Simone (Barontini, ndr) è stata un’esperienza che mi ha arricchito tantissimo a livello professionale – racconta Fabrizio Dubbini, l’ex allenatore di Simone Barontini, pluricampione italiano negli 800 metri –. Ho avuto modo di fare nuove esperienze, nuovi contatti, una grossa crescita e poi crescere un ragazzo sin dall’età giovanile e portarlo fino a una semifinale olimpica (Parigi 2024, ndr) sono soddisfazioni. Devo ringraziarlo per avermi fatto fare tutto questo ad alto livello. Ho avuto la possibilità di vedere tante cose e di arricchire la mia professionalità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sarò sempre grande tifoso di Barontini"