Sarah Ferguson la caduta della Duchessa | cancellata da 4 enti di beneficenza dopo lo scandalo Epstein

La duchessa di York, Sarah Ferguson, è stata recentemente rimossa da quattro enti di beneficenza in seguito alla pubblicazione di varie email che la collega a Jeffrey Epstein, il finanziere americano accusato di traffico sessuale e morto suicida in carcere nel 2019. Si tratta dell’hospice infantile Julia’s House, del Teenage Cancer Trust, della Natasha Allergy Research Foundation e del Children’s Literacy Charity and Prevent Breast Cancer. Senza dare troppi dettagli, gli organi direttivi delle singole organizzazioni hanno concordato nel considerare Ferguson inappropriata. Questa scelta, seppur drastica, sembra dettata dalla volontà di tutelare la propria immagine e di prendere le distanze da una figura potenzialmente coinvolta in uno scandalo di portata internazionale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Sarah Ferguson, la caduta della Duchessa: cancellata da 4 enti di beneficenza dopo lo scandalo Epstein

