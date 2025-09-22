Sarah Ferguson e quelle mail a Epstein | Mio amico supremo perdonami

(Adnkronos) – Prima le accuse, poi la presa di distanza, infine le scuse, addirittura fin quasi il corteggiamento, con quella dichiarazione di amico, nientemeno “supremo”. Dopo aver rinnegato pubblicamente Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali, un mese dopo Sarah Ferguson cercò di riavvicinarsi “umilmente” al suo “caro amico”. Secondo e-mail ottenute dal Mail on Sunday . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sarah Ferguson e quelle mail a Epstein: “Mio amico supremo, perdonami”

