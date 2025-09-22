Sarah Feguson ha perso il suo incarico di patrona di due enti di beneficenza dopo le rivelazioni sulla mail inviata a Jeffrey Epstein dove gli chiede scusa, definendolo “amico supremo”. Sarah Ferguson estromessa dai suoi incarichi e abbandonata da tutti. L’ente benefico per l’infanzia Julia’s House ha dichiarato oggi che sarebbe “inappropriato” continuare a collaborare con Sarah Ferguson dopo la pubblicazione delle sue scuse via email a Epstein. L’annuncio è arrivato mentre il Duca e la Duchessa di York sono stati avvistati per la prima volta da quando l’ultimo scandalo, mentre sulla loro auto lasciavano la loro abitazione a Windsor, la Royal Lodge. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sarah Ferguson abbandonata da tutti dopo lo scandalo della mail a Epstein