Sarà un autunno di disagi per i pendolari | la mappa dei cantieri ferroviari che non risolveranno i problemi dei binari

A settembre hanno riaperto le scuole e gli uffici dopo le ferie estive, ma i prossimi mesi rischiano di essere pieni di disagi per i pendolari romagnoli. Sulla rete ferroviaria regionale sono infatti in programma molti lavori di ammodernamento, dovuti soprattutto ai fondi Pnrr (su cui l'Italia è.

Ferrovie, ritardi sul Pnrr e un autunno di disagi

È iniziata la stagione autunno/inverno ma per i @PendolariRMNord i disagi sono sempre di più. Le corse dei treni cara @BusCotral non si fanno sulla carta ma con i mezzi ed il personale a disposizione. Altrimenti abbiamo solo disagi. @RegioneLazio @rocca

Sarà un autunno di disagi per i pendolari: la mappa dei cantieri ferroviari (che non risolveranno i problemi dei binari) - Nei prossimi mesi la Romagna ferroviaria sarà attraversata da cantieri e interruzioni, con soppressioni e ritardi che metteranno in difficoltà migliaia di pendolari.

Treni, ancora disagi per i pendolari: sospesa linea tra Bari e Pescara e ritardi fino a 90 minuti - A partire dalle 11,55 di oggi, mercoledì 3 settembre, la circolazione è stata sospesa sulla linea Pescara-