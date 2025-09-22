A volte basta guardare chi resta seduto accanto all’allenatore per capire la grandezza di una squadra. Nel Napoli di oggi quella panchina vale un patrimonio (LaPresse) – serieanews.com Ci sono momenti in cui per capire la forza di una squadra non basta guardare la formazione titolare. Serve spingersi un po’ oltre, magari soffermarsi su chi resta fuori all’inizio, su chi aspetta di alzarsi dalla panchina per entrare in campo. È lì che si misura la profondità, la ricchezza, il livello medio di una rosa. E il Napoli di oggi è un esempio lampante di come il concetto di “riserve” sia ormai superato. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Sapete quanto costa la panchina del Napoli? La cifra vi spiegherà molte cose