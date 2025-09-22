Santi Cosma e Damiano | al via la festa patronale a Masella

Con la novena dei Santi Cosma e Damiano al via a Masella la festa patronale. La festa è iniziata il 17 settembre con l’intronizzazione delle statue dei Santi Cosma e Damiano e con la presentazione dei nuovi portatori. Un momento particolarmente toccante è stato il ricordo del portatore Franco. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: santi - cosma

La fiera dei Santi Cosma e Damiano a Sferracavallo, il Comune mette a bando 11 spazi espositivi

Tragedia all’alba: il corpo di un ragazzo di soli 15 anni ritrovato nella sua cameretta. Lutto per la comunità di Santi Cosma e Damiano

Morte del 15enne a Santi Cosma e Damiano: annullate le manifestazioni pubbliche

La storia di Paolo Mendico, il 15enne di Santi Cosma e Damiano (Latina) che si è tolto la vita all’alba di giovedì 11 settembre, poche ore prima del primo giorno di scuola, è entrata nel cuore di molti: da subito il ministro Valditara e le procure si sono messe al l - facebook.com Vai su Facebook

Suicidio a 14 anni a Latina: l'intervista a Franco Taddeo, sindaco di Santi Cosma e Damiano: "Sapevamo delle conflittualità ma non così forti da indurre questo ragazzo a fare questo gesto". #ignotox - X Vai su X

Santi Cosma e Damiano: al via la festa patronale a Masella dal 26 al 28 settembre 2025; A Santi Cosma e Damiano una fiaccolata per Paolo, il 15enne che si è tolto la vita; Bullismo, a Santi Cosma e Damiano la fiaccolata per Paolo Mendico.

Santi Cosma e Damiano: al via la festa patronale a Masella - Con la novena dei Santi Cosma e Damiano al via a Masella la festa patronale. Secondo reggiotoday.it

Ragazzo suicida a Santi Cosma e Damiano, il Ministro annuncia ispezioni nelle scuole - Ieri i funerali del 15enne, la Procura analizza il pc e le denunce per bullismo presentate tre anni fa dai genitori ... Da latinaoggi.eu