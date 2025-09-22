Santanché annuncia | San Siro? Demolirlo non è utile ecco cosa bisognerebbe fare

Le parole di Daniela Santanché, ministra del Turismo, sul progetto che riguarda San Siro per il nuovo stadio di Inter e Milan. I dettagli. A margine degli Stati Generali degli affitti brevi 2025, promossi da Aigab, la ministra del Turismo, Daniela Santanché, ha espresso le sue opinioni sulla questione della demolizione dello storico stadio di San Siro a Milano, a seguito delle preoccupazioni espresse dal presidente dell’ Inter, Giuseppe Marotta. Santanché ha sottolineato come il tema non debba essere affrontato in modo impulsivo, ma con “buon senso”, invitando a riflettere con attenzione sugli aspetti economici e simbolici legati al futuro di San Siro anche per il   Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com

