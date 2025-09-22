Sansepolcro vietato rilassarsi | c’è il Poggibonsi

di Claudio Roselli Quello dell’altro ieri è stato un buon punto incamerato dal nella sfida del Buitoni contro il tosto Follonica Gavorrano. È chiaro poi che quando si va in vantaggio e si viene raggiunti una punta di amarezza rimanga sempre, ma l’analisi della partita non deve essere fatta in questa chiave. Se fosse avvenuto il contrario, magari oggi staremmo qui per parlare di bel risultato. E allora, tale deve rimanere: il ha avuto le sue buone occasioni – nonostante sia stato piuttosto impreciso in fase di impostazione nel primo tempo – mentre i maremmani hanno centrato per ben tre volte i legni della porta di Bambara, che in altrettante circostanze ci ha messo del suo per evitare il ko, arrendendosi solo alla fine alla bella girata di Maltoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

