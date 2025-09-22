Sansepolcro rESISTE | un pomeriggio per riaffermare pace libertà e democrazia

Arezzonotizie.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sansepolcro, città medaglia d’argento al valor militare per la Resistenza, torna a riaffermare con forza i valori che l’hanno resa simbolo di coraggio e libertà. Sabato 27 settembre alle ore 15.30, nella sala del consiglio comunale, si terrà l’iniziativa pubblica “Sansepolcro rESISTE – Custodi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sansepolcro - resiste

Sansepolcro rESISTE: un pomeriggio per riaffermare pace, libertà e democrazia.

Cerca Video su questo argomento: Sansepolcro Resiste Pomeriggio Riaffermare