Sangue alla sagra patronale Ferita chiede aiuto in strada

Ilgiorno.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BOFFALORA TICINO (Milano) Momenti di paura domenica, durante la festa patronale di Boffalora Ticino, quando una donna di 35 anni di origine Kosovara è stata accoltellata dal compagno all’interno di un’abitazione del centro. Secondo quanto ricostruito, la lite tra i due sarebbe degenerata rapidamente in violenza, con l’uomo che ha colpito la donna con più fendenti al torace e alla zona ascellare, provocando ferite gravi. La vittima, ferita e sotto choc, è riuscita a fuggire dall’abitazione sanguinante e a chiedere aiuto tra i passanti in piazza Matteotti, dove si stava svolgendo la festa. Tra i primi a soccorrerla un medico che stava visitando le bancarelle, che ha prestato le prime cure in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sangue alla sagra patronale ferita chiede aiuto in strada

© Ilgiorno.it - Sangue alla sagra patronale. Ferita, chiede aiuto in strada

In questa notizia si parla di: sangue - sagra

Sangue alla sagra patronale. Ferita, chiede aiuto in strada; Cronaca Legnano: le notizie di oggi dalla città.

Sangue a Ischia: spara e ferisce l’ex moglie, uccide il nuovo compagno di lei e la suocera. Poi si ammazza - E’ drammatico il bilancio di una sparatoria avvenuta a Forio, uno dei comuni dell’isola davanti al Golfo di Napoli, strapiena di vacanzieri ... Riporta quotidiano.net

«Sdraiata sul sangue, vedevo tirare fuori i corpi», il racconto della ricercatrice italiana Stefania Lepidi ferita nel deragliamento della funicolare a Lisbona - «Sto bene ma sono sotto shock per quello che ho visto: ero a terra sdraiata sul sangue e vedevo i soccorritori tirare fuori i corpi». Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Sangue Sagra Patronale Ferita