sangue alla sagra patronale ferita chiede aiuto in strada

BOFFALORA TICINO (Milano) Momenti di paura domenica, durante la festa patronale di Boffalora Ticino, quando una donna di 35 anni di origine Kosovara è stata accoltellata dal compagno all’interno di un’abitazione del centro. Secondo quanto ricostruito, la lite tra i due sarebbe degenerata rapidamente in violenza, con l’uomo che ha colpito la donna con più fendenti al torace e alla zona ascellare, provocando ferite gravi. La vittima, ferita e sotto choc, è riuscita a fuggire dall’abitazione sanguinante e a chiedere aiuto tra i passanti in piazza Matteotti, dove si stava svolgendo la festa. Tra i primi a soccorrerla un medico che stava visitando le bancarelle, che ha prestato le prime cure in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
