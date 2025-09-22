San Siro Marotta | Potremmo spostarci altrove in caso di mancata vendita

Milan e Inter lontane da Milano. Una prospettiva che di tanto in tanto i due club paventano. Da ultimo il presidente nerazzurro Beppe Marotta, che ha dichiarato: «Se la vendita di San Siro non dovrebbe concretizzarsi «andremo da un’altra parte». A ridosso della decisione del Consiglio comunale, Marotta ha comunque ribadito di nutrire fiducia nel sindaco Giuseppe Sala e nel suo operato, dichiarandosi «ottimista» e auspicando che «prevalga il buonsenso». Allo stesso tempo, non ha nascosto il suo disappunto: «Da uomo di calcio assisto a uno scenario un po’ imbarazzante », ha detto, evidenziando come «si è creato un dibattito politico in cui sono intervenuti anche politici di 30 anni fa, che sono molto conservativi e non innovativi». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - San Siro, Marotta: «Potremmo spostarci altrove in caso di mancata vendita»

