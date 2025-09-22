Beppe Marotta, presidente e dominus dell’Inter, ieri è stato chiaro: “O il comune ci dà lo stadio San Siro oppure Inter e Milan andranno via”. Un’altra gatta da pelare per il sindaco Beppe Sala, considerando peraltro che la vendita dell’impianto è nel filone dell’inchiesta della Procura e che tra poco scatteranno i 70 anni del vincolo della Soprintendenza. Oggi il primo cittadino è tornato sull’argomento, dicendosi fiducioso, mentre il ministro del turismo, Daniela Santanché, ha criticato la possibile demolizione dell’impianto. Sala: “Europei del 2032 a rischio per Milano” e poi fa la gaffe. “Io non penso che le parole di Marotta siano una minaccia, chiaro che è molto possibile che lascino Milano ma io credo che a questo punto il Consiglio debba decidere in piena autonomia”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - San Siro, Marotta minaccia di andare via, Santanché: “Sbagliato demolirlo. E Sala non sa nemmeno dove si faranno gli europei