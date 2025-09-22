San Siro Inter duro sfogo di Marotta sul tema stadio | ecco a quali politici si riferiva il presidente

del club nerazzurro. Beppe Marotta, amministratore delegato dell’ Inter, ha espresso preoccupazione e irritazione riguardo alla situazione legata a San Siro. Il dirigente nerazzurro ha definito “imbarazzante” il contesto attuale, sottolineando come Milano, città di rilevanza europea e mondiale, veda lo sport e il calcio in secondo piano. Marotta ha ribadito che Inter e Milan, come eccellenze sportive della città, hanno necessità urgenti di un nuovo stadio per garantire modernità e competitività. 🔗 Leggi su Internews24.com

