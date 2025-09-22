San Siro ecco i costi previsti per il nuovo impianto | stilate queste regole

San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. La questione dello stadio a Milano continua a essere al centro del dibattito, con Inter e Milan che, nelle scorse settimane, hanno presentato al Comune di Milano un documento dettagliato riguardo al progetto del nuovo San Siro. Il piano include i costi e le modalità di finanziamento, con un investimento complessivo che si aggira intorno ai 1,3 miliardi di euro. Questo cifra include sia la realizzazione del nuovo stadio che l’acquisizione dei diritti edificatori della GFU, ma non comprende i costi di bonifica, demolizione e eventuali imprevisti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro, ecco i costi previsti per il nuovo impianto: stilate queste regole

