San Maurizio | Il Santo Guerriero Celebrato il 22 Settembre

Chi era San Maurizio?. San Maurizio è uno dei santi più venerati nella tradizione cristiana, celebrato il 22 settembre. Conosciuto come il santo patrono dei soldati, San Maurizio era un ufficiale dell'esercito romano, a capo della leggendaria Legione Tebea. La sua storia di fede e coraggio lo ha reso un simbolo di dedizione e sacrificio per molti credenti in tutto il mondo. Il Martirio di San Maurizio. La vita di San Maurizio è avvolta nel mistero, ma si sa che era originario dell'Egitto e che guidava la Legione Tebea, composta da soldati cristiani. Durante il regno dell'imperatore Massimiano, la legione fu inviata in Gallia per reprimere una rivolta.

