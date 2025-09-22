San Maurizio | Il Santo Guerriero Celebrato il 22 Settembre
Chi era San Maurizio?. San Maurizio è uno dei santi più venerati nella tradizione cristiana, celebrato il 22 settembre. Conosciuto come il santo patrono dei soldati, San Maurizio era un ufficiale dell'esercito romano, a capo della leggendaria Legione Tebea. La sua storia di fede e coraggio lo ha reso un simbolo di dedizione e sacrificio per molti credenti in tutto il mondo. Il Martirio di San Maurizio. La vita di San Maurizio è avvolta nel mistero, ma si sa che era originario dell'Egitto e che guidava la Legione Tebea, composta da soldati cristiani. Durante il regno dell'imperatore Massimiano, la legione fu inviata in Gallia per reprimere una rivolta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
NEWS #RivaLigure si prepara a celebrare il Santo Patrono San Maurizio con il consiglio comunale solenne di lunedì 22 settembre in piazza Matteotti ? Per l'occasione sarà conferita la cittadinanza onoraria al Dipartimento della #ProtezioneCivile nazio - facebook.com Vai su Facebook
