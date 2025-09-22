San Matteo la Guardia di Finanza irpina onora il patrono
Tempo di lettura: < 1 minuto Nel pomeriggio odierno, presso il Santuario del SS. Rosario del capoluogo irpino, i finanzieri in servizio dei reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno partecipato alla celebrazione della Santa Messa, in occasione della ricorrenza di San Matteo Apostolo ed Evangelista, Patrono del Corpo. La cerimonia religiosa, concelebrata dal parroco del Santuario – Padre Giovanni Maria Matera e dai Cappellani Militari – Don Claudio Mancusi e Don Cosimo Monopoli, si è svolta alla presenza di S.E. il Prefetto di Avellino – Dott.ssa Rossana Riflesso, Autorità civili e militari della Provincia e di una rappresentanza di finanzieri in congedo delle Sezioni A. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
