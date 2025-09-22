San Martino una fiera per tutti | Chieri si prepara a un evento rinnovato e diffuso
La Fiera di San Martino si prepara a tornare con un'edizione ricca di novità. Dal 7 all'11 novembre, il centro storico di Chieri ospiterà un evento rinnovato, che unisce le sue tradizionali radici agricole a un'offerta più ampia, tra spettacolo, cultura e sapori del territorio. L'organizzazione è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: martino - fiera
A Gattico torna la Fiera di San Martino
21 Settembre - Passo Rolle - Pale di San Martino - Fiera di Primiero e Lago Welsberg ?Una giornata di fine estate immersi nella natura in completo relax e paesaggi fantastici . Grazie a tutte le 200 persone che hanno scelto Santini Viaggi per la Raccolta d - facebook.com Vai su Facebook
Fiera della Madonnina a San Martino dall’Argine (MN) https://mantovanotizie.com/feste-sagre/20250826-fiera-della-madonnina-2025-san-martino-argine.php… #mantova #sanmartinodallargine - X Vai su X
Fiera di San Martino, tutte le modifiche alla viabilità; San Martino, è calato il sipario sulla 39esima Fiera di San Rocco; Fiera di Maggio 2025 a San Martino in Rio.
San Martino, una fiera per tutti: Chieri si prepara a un evento rinnovato e diffuso - Dal 7 all'11 novembre, il centro storico di Chieri ospiterà un evento rinnovato, che unisce le sue tradizionali radici agr ... torinotoday.it scrive
Fiera di San Martino: ecco il provvedimento che modifica la viabilità - Pronti i provvedimenti per lo svolgimento in piena sicurezza della Fiera di San Martino, in programma domani domenica e lunedì 11 novembre. Da ilrestodelcarlino.it