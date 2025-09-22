San Martino i volontari ripuliscono il villaggio montano | C' è tanto da fare servono interventi mirati

Si è svolta ieri mattina la terza edizione di cleaning day nel territorio di San Martino delle Scale (Monreale), esattamente sulla zona del Villaggio Montano. L'iniziativa promossa da alcuni volontari del comitato del Villaggio Montano è stata replicata anche in due tratti della via Crisafulli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: martino - volontari

In occasione della tradizionale Fiera di San Martino – Festa del Volontariato e della Zucca, torna anche quest’anno il concorso “Zucche d’Autore”, un appuntamento che unisce creatività, tradizione e tanto divertimento per grandi e piccoli. Il concorso è aperto a - facebook.com Vai su Facebook

San Martino, i volontari ripuliscono il villaggio montano: C'è tanto da fare, servono interventi mirati; Giovanissimi volontari ripuliscono fossi e scarpate: cos'è il progetto Clean Zone Perugia; Fossacesia aderisce a Puliamo il mondo: in diretta su Rai 1 con il progetto “Infinita Bellezza” e la runner Ivana Di Martino.

Solidarietà: Società di San Vincenzo De Paoli Rho-Magenta, una decina di adolescenti dell’oratorio San Martino aiuta i volontari nelle attività benefiche - 500 persone aiutate ogni anno, più di 100 volontari attivi, 30 sono impegnati stabilmente nel “Punto Bimbi” e nel “Guardaroba Adulti”, e ben 14mila borse solidali distribuite nel solo 2024 a ... Secondo agensir.it

“Pronto soccorso Tracker”, coinvolti i volontari al San Martino per spiegarne il funzionamento ai famigliari dei pazienti. Presto il servizio sarà esteso - Genova – Sempre più persone utilizzano l’app “PS Tracker” che permette di seguire - Da ilsecoloxix.it