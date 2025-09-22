San Giorgio a Cremano rissa tra donne finisce a coltellate | 3 ferite

Scontro per futili motivi a San Giorgio a Cremano, in contrada Patacca, al confine con Ercolano. Le vittime, tutte imparentate, medicate al Maresca di Torre del Greco e dimesse. Una lite scoppiata per motivi banali si è trasformata in una violenta rissa tra sei donne la scorsa notte in contrada Patacca, strada di confine tra . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - San Giorgio a Cremano, rissa tra donne finisce a coltellate: 3 ferite

