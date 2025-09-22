Samsung guarda già ad Android 17 | individuati i primi riferimenti alla One UI 9.0
Nel primo firmware trapelato della One UI 8.5 sono stati individuati i primi riferimenti alla futura versione 9.0 dell'interfaccia Samsung L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: samsung - guarda
Samsung guarda oltre l’AI di Google e pensa a OpenAI e Perplexity per Galaxy S26
Samsung. . Guarda i contenuti preferiti nella tua lingua con la funzione Live Translate. Samsung Vision AI traduce velocemente ogni parola. Scopri di più su http://spr.ly/6180ARxvY #SamsungVisionAI #VisionAI #SamsungAITV #AITV #Samsung - facebook.com Vai su Facebook
Guarda i colori sotto una luce completamente nuova. Le prime retroilluminazioni RGB al mondo di dimensioni microscopiche offrono un controllo senza precedenti su colori e luminosità, creando immagini incredibilmente dettagliate. Scopri di più http://spr.ly/ - X Vai su X