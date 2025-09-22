Sampdoria panchina in bilico per Donati | spunta un nuovo nome grazie a un algoritmo
. Il retroscena clamoroso La posizione di Massimo Donati, attuale allenatore della Sampdoria ed ex centrocampista con una lunga carriera in Serie A e in Scozia, appare sempre più incerta. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, è emerso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: sampdoria - panchina
Sampdoria, Foti favorito per la panchina: superato De Rossi
Sampdoria, corsa a due per la panchina: Lombardo e Iachini i principali candidati
Altre di B. La Sampdoria a Donati. Panchina completate
Panchina #Sampdoria, La Gazzetta: #Donati esonerato prima del Bari? Le ultime - facebook.com Vai su Facebook
La #Sampdoria sta valutando un possibile esonero di #Donati già in giornata. In un momento di totale confusione, una parte della dirigenza è propensa a continuare con il mister fino a Monza, un'altra parte invece valuta l'esonero. I nomi in lista per sostituirlo - X Vai su X
Sampdoria: Donati in bilico, partita con il Bari decisiva; Sampdoria in crisi ma Donati resta: La squadra mi segue; Serie B, la Samp è in caduta libera: il futuro di Donati a rischio?.
Panchina Sampdoria, spunta un nome dall’algoritmo! Ecco di chi si tratta: le ultime novità - Panchina Sampdoria, nuovo nome come sostituto di Donati dall’algoritmo: ecco di chi si tratta, le novità Con la posizione di Massimo Donati sempre più in bilico, iniziano a circolare nuovi nomi per la ... Da sampnews24.com
Panchina Sampdoria, in bilico il futuro di Donati: tutti i nomi accostati ai blucerchiati - Panchina Sampdoria, il futuro di Donati in bilico: ecco quali sono i nomi accostati ai blucerchiati, l’elenco La Sampdoria si prepara alla trasferta di Bari con Massimo Donati confermato sulla panchin ... Riporta sampnews24.com